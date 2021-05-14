Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к 2 годам президентства

Пятница, 14 мая 2021, 16:39

В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Источник: ответ советника руководителя ОП Михаила Подоляка на запрос Украинской правды

Прямая речь Подоляка: "Обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения. Потому что это важно - подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференции будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено".

"Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после зависит от графика президента Украины".

Детали: Подоляк также добавил, что позиция власти в целом представлена ​​в СМИ, но "ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в различных форматах с журналистами".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Офис президентаСМИЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину превращают в "антироссию" – Путин

обновленоВ Николаеве убит известный историк-краевед, исследователь Холокоста

Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Правительство установило временное госрегулирование цен на топливо – СМИ

Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

На Медведчука надели браслет контроля

Все новости...
Офис президента
В ОП составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского
К Зеленскому поступило представление на увольнение члена ЦИК – источники
Ермак говорит, что переговоры Зеленского и Путина хорошо бы провести поскорее
Последние новости
16:39
У Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к 2 годам президентства
16:37
В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы: "слил" документ каналу Nexta
16:10
Реальный ВВП в 1 квартале снизился на 2% в годовом измерении – Госстат
16:06
Греция открыла границы для туристов из Украины - официально
15:59
Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка": почти за 32 миллиона
15:58
фотоРоссийский подросток пробирался в Украину в поисках лучшей доли
15:45
Из-за мирового дефицита чипов автопроизводители потеряют 110 миллиардов долларов в этом году - прогноз
15:44
В ОП составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского
15:41
Бизнес не поддерживает введения госрегулирования цен на топливо – ЕБА
15:35
Сколько вакцин AstraZeneca выделили для второй прививки в мае, и кто их получит
Все новости...