У Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к 2 годам президентства

В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Источник: ответ советника руководителя ОП Михаила Подоляка на запрос Украинской правды

Прямая речь Подоляка: "Обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения. Потому что это важно - подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференции будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено".

"Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после зависит от графика президента Украины".

Детали: Подоляк также добавил, что позиция власти в целом представлена ​​в СМИ, но "ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в различных форматах с журналистами".

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