У Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к 2 годам президентства
В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.
Источник: ответ советника руководителя ОП Михаила Подоляка на запрос Украинской правды
Прямая речь Подоляка: "Обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения. Потому что это важно - подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференции будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено".
"Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после зависит от графика президента Украины".
Детали: Подоляк также добавил, что позиция власти в целом представлена в СМИ, но "ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в различных форматах с журналистами".
Предыстория:
- 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.