Влада РФ вирішила ліквідувати компанію, через яку Медведчук отримав підозру

Влада Росії розпочала процес ліквідації російської компанії "Новые проекты", яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генерального прокурора народному депутату Віктору Медведчуку щодо "незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим".

Джерело: "Схеми"

Деталі: Журналісти посилаються на відповідний запис у реєстрі юридичних осіб Російської Федерації, зроблений вже наступного дня після вручення Медведчуку підозри.

Відповідно до витягу, 12 травня 2021 року реєстраційні органи розпочали процедуру ліквідації компанії "Новые проекты", що володіє російською ліцензією на видобуток нафти і газу на ділянці "Глибока", яка до анексії Криму контролювалася Україною.

Причиною ліквідації компанії в реєстрі вказано: "Ухвалення реєструючим органом рішення про майбутнє виключення юридичної особи з ЄДРЮО (наявність в ЄДРЮО (російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – ред.) відомостей про юридичну особу, щодо яких внесено запис про недостовірності)".

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У виписці на компанію станом на 14 травня 2021 року існує "запис №19" від жовтня 2020 року, про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії "Новые проекты" та встановили певну недостовірність даних. І саме це стало підставою для реєстраційної служби РФ 12 травня 2021 року розпочати процес ліквідації (запис №20).

Втім, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня 2021 року – у ньому відсутній запис №19 про те, що у жовтні 2020 року щодо компанії були встановлені порушення, хоча ці дані мають оновлюватись в системі фактично в режимі реального часу. Що може вказувати на те, що їх внесли "заднім числом", наголошують "Схеми".

При цьому ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" компанії "Новые проекты" все ще залишається чинною до 2046 року.

У день початку ліквідації (12 травня) Віктор Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора, аби ознайомитися з підозрою щодо "незакінченого замаху на розграбування національних цінностей", де фігурують "Новые проекты" та нафтогазова ділянка "Глибока".

Прокуратура офіційно інкримінує Вікторові Медведчуку дії щодо захопленого кримського родовища. Факти про це були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні "Схем" у жовтні 2018 року, відзначає видання.