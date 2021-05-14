Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

Власти России начали процесс ликвидации российской компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генпрокурора народному депутату Виктору Медведчуку относительно "незаконченного покушения на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты ссылаются на соответствующую запись в реестре юридических лиц Российской Федерации, сделанную уже на следующий день после вручения Медведчуку подозрения.

Согласно выписке, 12 мая 2021 года регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании "Новые проекты", владеющую российской лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокая", которая до аннексии Крыма контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании в реестре указано: "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ (российском Едином государственном реестре юридических лиц - ред.) сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)".

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В выписке на компанию по состоянию на 14 мая 2021 года существует "запись №19" с октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании "Новые проекты" и установили определенную недостоверность данных. И именно это стало основанием для регистрационной службы РФ 12 мая 2021 года начать процесс ликвидации (запись №20).

Впрочем, если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая 2021 - в нем отсутствует запись №19 о том, что в октябре 2020 по компании были установлены нарушения, хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли "задним числом", отмечают "Схемы".

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" все еще остается в силе до 2046 года.

В день начала ликвидации (12 мая) Виктор Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением относительно "незаконченного покушения на разграбление национальных ценностей", где фигурируют "Новые проекты" и нефтегазовый участок "Глубокая".

Прокуратура официально инкриминирует Виктору Медведчуку действия по захвату крымского месторождения. Факты об этом были впервые обнародованы в журналистском расследовании "Схем" в октябре 2018 года, отмечает издание.