Чернігівські патрульні застрелили чоловіка, який ішов на них з ножами

Патрульні поліцейські у Чернігові застрелили 45-річного чоловіка, який ішов на них із ножами.

Джерело: речник патрульної поліції Чернігівщини Віталій Копистко у коментарі для "Укрінформ"

Пряма мова: "Коли патрульні прибули на виклик щодо погрози вбивством людині в одній із квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тож патрульні мусили застосувати зброю".

Деталі: Подія трапилась об 11 годині 14 травня. Мешканець багатоквартирного будинку вулиці Жабинського викликав поліцію через те, що його сусідці погрожував вбивством її співмешканець. Заявнику цей чоловік також погрожував.

На виклик виїхали два екіпажі патрульної поліції. Вони прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири, оскільки почули крики жінки. У квартирі вони побачили чоловіка, який ішов на них з ножами. Куля потрапила чоловіку в живіт. Реанімувати чоловіка "швидка" не змогла.

Наразі керівництво поліції ініціювало службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям патрульних. Про подію повідомлено в прокуратуру.