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Черниговские патрульные застрелили мужчину, который шел на них с ножами

Пятница, 14 мая 2021, 17:37

Патрульные полицейские в Чернигове застрелили 45-летнего мужчину, который шел на них с ножами.

Источник: пресс-секретарь патрульной полиции Черниговщины Виталий Копистко в комментарии для "Укринформ"

Прямая речь: "Когда патрульные прибыли на вызов из-за угрозы убийством человеку в одной из квартир жилого дома, агрессивный мужчина пошел на них с ножами в обеих руках. На требование положить ножи он не отреагировал, поэтому патрульные должны были применить оружие".

Детали: Инцидент произошел об 11:00 14 мая. Житель многоквартирного дома улицы Жабинского вызвал полицию из-за того, что его соседке угрожал убийством ее сожитель. Заявителю этот человек также угрожал.

На вызов выехали два экипажа патрульной полиции. Они приняли решение самостоятельно открыть дверь квартиры, поскольку услышали крики женщины. В квартире они увидели мужчину, который шел на них с ножами. Пуля попала мужчине в живот. Реанимировать мужчину "скорая" не смогла.

Сейчас руководство полиции инициировало служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям патрульных. О происшествии сообщено в прокуратуру.

Темы: полицияЧерниговская область


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