Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського у соцмережах після засідання РНБО, серкетар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, пресцентр МВС

Деталі: За словами Зеленського, санкції вводяться проти 557 ворів у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебувають зараз не в Україні.

Санкції, що вводяться: блокування активів; заборона в’їзду в Україну, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на проживання, дозволу на імміграцію, відмова в продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення за межі України.

Те саме стосується кримінальних авторитетів. За словами Зеленського такий самий пакет санкцій застосовано до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.

Пряма мова: "Тим, хто не в Україні - нема чого сюди приїжджати, тим, хто в Україні - нема чого тут затримуватися".

Деталі: На брифінгу після засідання РНБО секретар Радбезу Олексій Данілов уточнив, що з цього списку "ворів у законі" - 542 це іноземні громадяни та 15 громадян України. Від сьогоднішнього дня вони перебуватимуть під санкціями.

При цьому, за словами Данілова, якщо "вор" матиме якесь бажання повернутися в українське суспільство, він може зробити це після того, як "розкоронується".

Ініціатор санкцій – МВС – навело в свою чергу статистику стосовно кримінальних елементів.

За попередніми даними, наразі в світі налічується 557 "ворів в законі", значна кількість з яких мають стійкі кримінальні зв’язки з злочинним середовищем в Україні та використовують їх задля дестабілізації криміногенної обстановки в країні.

На 1 січня 2020 року на території України знаходилось 34 злодія в законі.

За останній час завдяки злагодженій роботі правоохоронців їх кількість скоротилась майже вдвічі, з яких: двоє перебувають в СІЗО та установах виконання покарань, один під домашнім арештом, один в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, вказують в МВС.

Згідно з нинішнім рішенням РНБО - 557 "злодіям в законі" та 111 кримінальним авторитетам які є іноземними громадянами буде заборонено в’їзд в Україну та зупинено оформлення будь яких дозвільних документів на право перебування в країні.

Кримінальні авторитети та злодії в законі – іноземні громадяни які зараз ще залишились на території України будуть примусово видворені за межі країни в найкоротші обумовлені законом терміни.

Також будуть заморожені їх активи та заборонена будь-яка економічна діяльність на території нашої країни.

Кримінальні авторитети та злодії в законі які є громадянами України будуть притягатись до відповідальності згідно кримінально-процесуального законодавства, наголошують в МВС.