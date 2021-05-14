Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського у соцмережах

Деталі: За словами Зеленського, санкції вводяться проти 557 ворів у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебувають зараз не в Україні.

Санкції, що вводяться: блокування активів; заборона в’їзду в Україну, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на проживання, дозволу на імміграцію, відмова в продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення за межі України.

Те саме стосується кримінальних авторитетів. За словами Зеленського такий самий пакет санкцій застосовано до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.

Пряма мова: "Тим, хто не в Україні - нема чого сюди приїжджати, тим, хто в Україні - нема чого тут затримуватися".