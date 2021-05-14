Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РНБО вводить санкції проти "ворів у законі"

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:08

Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського у соцмережах

Деталі: За словами Зеленського, санкції вводяться проти 557 ворів у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебувають зараз не в Україні.

Санкції, що вводяться: блокування активів; заборона в’їзду в Україну, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на проживання, дозволу на імміграцію, відмова в продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення за межі України.

Те саме стосується кримінальних авторитетів. За словами Зеленського такий самий пакет санкцій застосовано до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.

Пряма мова: "Тим, хто не в Україні - нема чого сюди приїжджати, тим, хто в Україні - нема чого тут затримуватися".

Українська правда
Теми: РНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Влада РФ вирішила ліквідувати компанію, через яку Медведчук отримав підозру

фотоСеменченка запідозрили у теракті: закидають обстріл каналу "112"

Греція відкрила кордони для туристів з України - офіційно

Україну перетворюють на "антиросію" – Путін

оновленоУ Миколаєві вбили відомого історика-краєзнавця, дослідника Голокосту

Путін прокоментував домашній арешт свого кума Медведчука

Усі новини...
РНБО
В РНБО придумали, як сповіщати громадян про надзвичайні ситуації
РНБО ухвалила стратегію кіберзахисту, щоб зробити Україну передовою у світі
РНБО збереться у п'ятницю
Останні новини
18:12
РНБО ухвалила стратегію кіберзахисту, щоб зробити Україну передовою у світі
18:08
РНБО вводить санкції проти "ворів у законі"
17:37
Чернігівські патрульні застрелили чоловіка, який ішов на них з ножами
17:35
НБУ знову утримався від інтервенцій на міжбанку
17:32
ДБР обшукало "Житлоінвестбуд – УКБ", бо ексдиректор нароздавав родичам квартир
17:31
Сімейні лікарі можуть супроводжувати лікування пацієнтів з ВІЛ – Ляшко
17:31
Влада РФ вирішила ліквідувати компанію, через яку Медведчук отримав підозру
17:31
Зеленський присвоїв пожиттєві стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту
17:20
Членам наглядової ради "Нафтогазу" запропонували залишитися на рік – Шмигаль
17:03
Банк Англії визнав законною bail-in єврооблігацій Приватбанку на 595 мільйонів доларів
Усі новини...