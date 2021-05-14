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СНБО вводит санкции против "воров в законе"

Пятница, 14 мая 2021, 18:08

Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Источник: обращение президента Владимира Зеленского в соцсетях после заседния СНБО

Детали: По словам Зеленского, санкции вводятся против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине.

Санкции, которые вводятся: блокировка активов; запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении или отмена визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение за пределы Украины.

То же касается криминальных авторитетов. По словам Зеленского, такой же пакет санкций применен к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.

Прямая речь: "Тем, кто не в Украине - нечего сюда приезжать, тем, кто в Украине - нечего тут задерживаться".

Украинская правда
Темы: СНБО


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