Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Источник: обращение президента Владимира Зеленского в соцсетях после заседния СНБО, секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, пресс-центр МВД

Детали: По словам Зеленского, санкции вводятся против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине.

Санкции, которые вводятся: блокировка активов; запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении или отмена визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение за пределы Украины.

То же касается криминальных авторитетов. По словам Зеленского, такой же пакет санкций применен к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.

Прямая речь: "Тем, кто не в Украине - нечего сюда приезжать, тем, кто в Украине - нечего тут задерживаться".

Детали: На брифинге после заседания СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов уточнил, что из этого списка "воров в законе" - 542 это иностранные граждане и 15 граждан Украины. С сегодняшнего дня они будут находиться под санкциями.

При этом, по словам Данилова, если "вор" будет иметь какое-то желание вернуться в украинское общество, он может сделать это после того, как "раскоронуется".

Инициатор санкций - МВД - привело в свою очередь статистику по криминальным элементам.

По предварительным данным, сейчас в мире насчитывается 557 "воров в законе", значительное количество из которых имеют устойчивые криминальные связи с преступной средой в Украине и используют их для дестабилизации криминогенной обстановки в стране.

На 1 января 2020 года на территории Украины находилось 34 "вора в законе".

За последнее время благодаря слаженной работе правоохранителей их количество сократилось почти вдвое, из которых: двое находятся в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, один под домашним арестом, один в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, указывают в МВД.

Согласно нынешнему решению СНБО - 557 "ворам в законе" и 111 криминальным авторитетам, являющимся иностранными гражданами будет запрещен въезд в Украину и остановлено оформление любых разрешительных документов на право пребывания в стране.

Криминальные авторитеты и воры в законе - иностранные граждане которые сейчас еще остались на территории Украины будут принудительно выдворены за пределы страны в кратчайшие оговоренные законом сроки.

Также будут заморожены их активы и запрещена любая экономическая деятельность на территории нашей страны.

Криминальные авторитеты и воры в законе, которые являются гражданами Украины, будут привлечены к ответственности согласно уголовно-процессуального законодательства, отмечают в МВД.