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В Радбезі придумали, як сповіщати громадян про надзвичайні ситуації

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:15

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ухвалили рішення щодо фінансування створення системи державного мультиплексу, який зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

Джерело: брифінг міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та керівника Держспецзв'язку Валентина Петрова за результатами засідання РНБО 

Пряма мова Федорова: "В рамках побудови цього мультиплексу є створення системи сповіщень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система сповіщення повинна працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало". 

Деталі: Гроші на створення мультиплексу візьмуть у кредит у державних банках. За словами Петрова, на це потрібно 490 мільйонів гривень. Погашатись кредит буде за рахунок прибутків державного концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. 

На мультиплексі будуть доступні від 10 до 12 каналів, зокрема обов’язково там буде державний телеканал та Суспільний мовник. Вказується, що цифрова телемережа буде безкоштовна.  

Ольга Гетьманець, УП
Теми: РНБОнадзвичайна подія


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