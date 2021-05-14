Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Радбезі придумали, як сповіщати громадян про надзвичайні ситуації

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:15
В Радбезі придумали, як сповіщати громадян про надзвичайні ситуації

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ухвалили рішення щодо фінансування створення системи державного мультиплексу, який зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

Джерело: брифінг міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та керівника Держспецзв'язку Юрія Щиголя за результатами засідання РНБО 

Пряма мова Федорова: "В рамках побудови цього мультиплексу є створення системи сповіщень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система сповіщення повинна працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало". 

Деталі: Гроші на створення мультиплексу візьмуть у кредит у державних банках. За словами Щиголя, на це потрібно 490 мільйонів гривень. Погашатись кредит буде за рахунок прибутків державного концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. 

На мультиплексі будуть доступні від 10 до 12 каналів, зокрема обов’язково там буде державний телеканал та Суспільний мовник. Вказується, що цифрова телемережа буде безкоштовна.  

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: