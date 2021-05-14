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В Совбезе придумали, как извещать граждан о чрезвычайных ситуациях

Пятница, 14 мая 2021, 18:15
В Совбезе придумали, как извещать граждан о чрезвычайных ситуациях

На заседание Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о финансировании создания системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Источник: брифинг министра цифровой трансформации Михаила Федорова и руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя по результатам заседания СНБО

Прямая речь Федорова: "В рамках построения этого мультиплекса является создание системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало".

Детали: Деньги на создание мультиплекса возьмут в кредит в государственных банках. По словам Щиголя, на это нужно 490 миллионов гривен. Погашаться кредит будет за счет доходов государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

На мультиплексе будут доступны от 10 до 12 каналов, в том числе обязательно там будет государственный телеканал и Общественный вещатель. Указывается, что цифровая телесеть будет бесплатной.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СНБОчрезвычайное происшествие
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