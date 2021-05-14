Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Совбезе придумали, как извещать граждан о чрезвычайных ситуациях

Пятница, 14 мая 2021, 18:15

На заседание Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о финансировании создания системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Источник: брифинг министра цифровой трансформации Михаила Федорова и руководитель Госспецсвязи Валентин Петров по результатам заседания СНБО

Прямая речь Федорова: "В рамках построения этого мультиплекса является создание системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало".

Детали: Деньги на создание мультиплекса возьмут в кредит в государственных банках. По словам Петрова, на это нужно 490 миллионов гривен. Погашаться кредит будет за счет доходов государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

На мультиплексе будут доступны от 10 до 12 каналов, в том числе обязательно там будет государственный телеканал и Общественный вещатель. Указывается, что цифровая телесеть будет бесплатной.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СНБОчрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

фотоСеменченко заподозрили в теракте: обвиняют в обстреле канала "112"

Греция открыла границы для туристов из Украины - официально

Украину превращают на "антироссию" – Путин

обновленоВ Николаеве убит известный историк-краевед, исследователь Холокоста

Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Все новости...
СНБО
СНБО принял стратегию киберзащиты, чтобы сделать Украину передовой в мире
СНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе"
СНБО соберется в пятницу
Последние новости
18:23
Исполнительная служба арестовала банковские счета "Укрзализныци" за долги – СМИ
18:15
В Совбезе придумали, как извещать граждан о чрезвычайных ситуациях
18:12
СНБО принял стратегию киберзащиты, чтобы сделать Украину передовой в мире
18:08
СНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе"
17:37
Черниговские патрульные застрелили мужчину, который шел на них с ножами
17:35
НБУ снова воздержался от интервенций на межбанке
17:32
ГБР обыскало "Житлоинвестбуд-УКБ", потому что экс-директор раздавал родственникам квартиры
17:31
Семейные врачи могут сопровождать лечение пациентов с ВИЧ – Ляшко
17:31
Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение
17:31
Зеленский присвоил пожизненные стипендии украинцам, которые спасали евреев во время Холокоста
Все новости...