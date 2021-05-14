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При Порошенку на держдачах під Києвом оселилися "незрозумілі особи" - Зеленський

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:25

Президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій в Конча-Заспі і Пуще-Водиці і встановити повний перелік осіб, які там проживають.

Джерело: заява президента України за результатами засідання РНБО

Пряма мова Зеленського: "Ми торкнулися важливого питання. Це державні землі та будинки у Конче-Заспі і Пуще- Водиці, а також особи, в користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектар заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач.

Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента (Петра Порошенка – ред.) та згідно з постановою уряду було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання, що на перший погляд виглядає непогано. Але насправді, легалізувало перебування на цих землях і резиденціях, за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб.

Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище, наприклад Піскун (Святослав, тричі генпрокурор України – ред.), Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад Табачник (Дмитро, колишній міністр освіти – ред.) і Богатирьова (Раїса, колишній міністр охорони здоров’я – ред.) віце-прем’єр часів Порошенка Зубко (Геннадій, - ред) і навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.

Ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт в розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати".

Деталі: Зеленський розповів, що поставив задачу провести аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі і Пуще-Водиці, встановити перелік осіб, які там проживають і за яких умов вони отримали це право. В подальшому, за його словами, планується "велике переселення цих народів".

              

Українська правда
Теми: КиївсанкціїПорошенкоЗеленський


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