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При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский

Пятница, 14 мая 2021, 18:25
При Порошенко на госдачах поселились непонятные личности, будем выселять - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице и установить полный перечень лиц, которые там проживают.

Источник: заявление президента Украины по результатам заседания СНБО

Прямая речь Зеленского: "Мы коснулись важного вопроса. Это государственные земли и дома в Конче-Заспе и Пуща-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

В конце 2014 года, во времена бывшего президента (Петра Порошенко - ред.) и в соответствии с постановлением правительства был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание, что на первый взгляд выглядит неплохо. Но на самом деле, легализует пребывание на этих землях и резиденциях, за очень символическую плату ряда непонятных лиц.

Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии, например Пискун (Святослав, трижды генпрокурор Украины - ред.), Ландик Васюник, министры Януковиче, например Табачник (Дмитрий, бывший министр образования - ред.) и Богатырева (Раиса, бывший министр здравоохранения - ред.) вице-премьер времен Порошенко Зубко (Геннадий, - ред) и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать".

Детали: Зеленский рассказал, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, установить перечень лиц, которые там проживают и при каких условиях они получили это право. В дальнейшем, по его словам, планируется "великое переселение этих народов".

Украинская правда

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Темы: КиевсанкцииПорошенкоЗеленский
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