Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Джерела: співрозмовники УП у парламенті, прессекретар голови ВРУ Ольга Туній у коментарі УП

Деталі: Те, що заяви вже надійшли до Ради "Українській правді" підтвердили у парламенті. Зокрема, це підтвердила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній.

Окрім того, джерела УП стверджують, що аналогічна заява найближчим часом може надійти від міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Проте це питання все ще вирішується.

Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.

Криклій же прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року.