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Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:43
Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням. 

Джерела: співрозмовники УП у парламенті, прессекретар голови ВРУ Ольга Туній у коментарі УП

Деталі: Те, що заяви вже надійшли до Ради "Українській правді" підтвердили у парламенті. Зокрема, про це повідомила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній. 

Заяву про звільнення також написала і заступниця Петрашка – Світлана Панаіотіді. Проте зробила вона це тоді, коли Кабмін звільнив очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва. 

Окрім того, джерела УП стверджують, що аналогічна заява найближчим часом може надійти від міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Проте це питання все ще вирішується. 

Як раніше повідомляла УП, питання щодо відставки Степанова і Криклія на Банковій почали порушувати ще минулої осені. Ймовірними кандидатами на їх заміну називали заступника Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка у відповідне міністерство та Олександра Кубракова, що нині очолює "Укравтодор" у Мінінфраструктури. 

Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.

Криклій же прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року. 

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Українська правда

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Теми: МінекономікиМінінфраструктури
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