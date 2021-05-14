Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:43

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням. 

Джерела: співрозмовники УП у парламенті, прессекретар голови ВРУ Ольга Туній у коментарі УП

Деталі: Те, що заяви вже надійшли до Ради "Українській правді" підтвердили у парламенті. Зокрема, це підтвердила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній. 

Окрім того, джерела УП стверджують, що аналогічна заява найближчим часом може надійти від міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Проте це питання все ще вирішується. 

Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.

Криклій же прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року. 

Українська правда
Теми: МінекономікиМінінфраструктури


powered by lun.ua
Головне сьогодні

При Порошенку на держдачах оселилися "незрозумілі особи", будем виселяти - Зеленський

РНБО вводить санкції проти пів тисячі "ворів у законі"

Влада РФ вирішила ліквідувати компанію, через яку Медведчук отримав підозру

фотоСеменченка запідозрили у теракті: закидають обстріл каналу "112"

Греція відкрила кордони для туристів з України - офіційно

Україну перетворюють на "антиросію" – Путін

Усі новини...
Мінекономіки
На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів – Мінекономіки
Дефіциту дизпалива немає, у травні планується збільшення поставок – Мінекономіки
В уряді пропонують призупинити експорт насіння соняшника для стабілізації цін
Останні новини
18:43
Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку – джерела
18:25
При Порошенку на держдачах оселилися "незрозумілі особи", будем виселяти - Зеленський
18:23
Виконавча служба арештувала банківські рахунки "Укрзалізниці" за борги – ЗМІ
18:15
В Радбезі придумали, як сповіщати громадян про надзвичайні ситуації
18:13
фото"Золота гривня": НБУ вводить в обіг ще одну пам'ятну монету
18:12
РНБО ухвалила стратегію кіберзахисту, щоб зробити Україну передовою у світі
18:09
Закриття міжбанку: гривня зміцніла
18:08
РНБО вводить санкції проти пів тисячі "ворів у законі"
17:56
Будівництво аеропорту "Дніпро" триває – Криклій
17:37
Чернігівські патрульні застрелили чоловіка, який ішов на них з ножами
Усі новини...