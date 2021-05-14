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Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку

Пятница, 14 мая 2021, 18:43

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Источники: собеседники УП в парламенте, пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний в комментарии УП

Детали: То, что заявления уже поступили в Раду "Украинской правде" подтвердили в парламенте. В частности, об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

Вместе с Петрашко заявление написала и его заместитель – Светлана Панаиотиди.

Кроме того, источники УП утверждают, что аналогичное заявление в ближайшее время может поступить от министра здравоохранения Максима Степанова. Однако этот вопрос все еще решается.

Как ранее сообщала УП, вопрос об отставке Степанова и Криклия на Банковой начали поднимать еще прошлой осенью. Вероятными кандидатами на их замену называли заместителя Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко в соответствующее министерство и Александра Кубракова, что сейчас возглавляет "Укравтодор", в Мининфраструктуры.

Петрашко продержался на посту министра больше года. Назначили его на должность еще в марте 2020 года.

Криклий же пришел в Кабмин еще с Алексеем Гончаруком, в августе 2019 года.

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Украинская правда
Темы: МинэкономикиМининфраструктуры


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