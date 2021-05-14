Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Источники: собеседники УП в парламенте, пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний в комментарии УП

Детали: То, что заявления уже поступили в Раду "Украинской правде" подтвердили в парламенте. В частности, об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

Заявление об увольнении также написала и заместитель Петрашко – Светлана Панаиотиди. Однако сделала она это тогда, когда Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Кроме того, источники УП утверждают, что аналогичное заявление в ближайшее время может поступить от министра здравоохранения Максима Степанова. Однако этот вопрос все еще решается.

Как ранее сообщала УП, вопрос об отставке Степанова и Криклия на Банковой начали поднимать еще прошлой осенью. Вероятными кандидатами на их замену называли заместителя Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко в соответствующее министерство и Александра Кубракова, что сейчас возглавляет "Укравтодор", в Мининфраструктуры.

Петрашко продержался на посту министра больше года. Назначили его на должность еще в марте 2020 года.

Криклий же пришел в Кабмин еще с Алексеем Гончаруком, в августе 2019 года.

Читайте также: Не-заменяемый. Почему Зеленский хочет и не может сменить правительство