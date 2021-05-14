У Німеччині безпритульних вакцинують від COVID

Низка німецьких міст резервує вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson спеціально для імунізації безхатьків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Sueddeutsche Zeitung.

Вакцину Johnson & Johnson потрібно ввести тільки один раз, тому її намагаються використовувати для безпритульних, яких важко знайти для проведення двох уколів.

Мюнхен цього тижня отримав перші 2500 доз вакцини, хоча вона була схвалено два місяці тому. Місто вирішило використовувати її в установах для бездомних і біженців.

"Той факт, що однієї вакцинації досить для повного захисту, зумовлює Johnson & Johnson для певних областей застосування", - заявив міський департамент охорони здоров'я.

Соціальні працівники відзначають, що спілкування з багатьма бездомними ускладнене, так як у них часто немає номера мобільного телефону або фіксованої адреси. Крім того, у багатьох бездомних є й інші проблеми, наприклад, залежність.

До такої практики використання вакцини J&J з одним уколом вирішили вдатися в Бремені, Менхенгладбаху і декількох інших містах.

Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

З цього ж дня Німеччина відкрила можливість щеплення вакциною AstraZeneca для всіх дорослих, щоб прискорити процес вакцинації.

Читайте також: Чек на 100$ та зала тортур: як у світі переконують щепитися від коронавірусу.