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В Германии бездомных вакцинируют от COVID

Пятница, 14 мая 2021, 19:58

Ряд немецких городов резервирует вакцину от коронавируса Johnson & Johnson специально для иммунизации бездомных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Вакцину Johnson & Johnson нужно ввести только один раз, поэтому ее пытаются использовать для бездомных, которых трудно найти для проведения двух уколов.

Мюнхен на этой неделе получил первые 2500 доз вакцины, хотя она было одобрена два месяца назад. Город решил использовать ее в учреждениях для бездомных и беженцев.

"Тот факт, что одной вакцинации достаточно для полной защиты, предопределяет Johnson & Johnson для определенных областей применения", - заявил городской департамент здравоохранения.

Социальные работники отмечают, что общение со многими бездомными затруднено, так как у них часто нет номера мобильного телефона или фиксированного адреса. Кроме того, у многих бездомных есть и другие проблемы, например, зависимость.

К подобной практике использования вакцины J&J с одним уколом решили прибегнуть в Бремене, Менхенгладбахе и нескольких других городах.

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Темы: Германиявакцинация
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