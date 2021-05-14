Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава уряду Вірменії попросив Путіна про військову допомогу

П'ятниця, 14 травня 2021, 21:06

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Владіміра Путіна щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору, йдеться в тому числі йде про військову допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

"Інформація в пресі про те, що обговорення з цього питання не було, стосується до вчорашньої телефонної розмови, в ході якого було обговорення про те, що азербайджанські війська відійдуть протягом ночі, але оскільки цього не сталося, сьогодні вранці вже офіційно звернулися до Російської Федерації", - сказав заступник спікера парламенту Вірменії, депутат правлячої фракції" Мій крок "Ален Симонян.

На питання, чому виникла необхідність також звернутися до Росії в рамках договору про взаємодопомогу, крім звернення в ОДКБ, віцеспікер відповів: "Тому що на даному етапі задіяні всі важелі і дипломатичні канали для якнайшвидшого вирішення питання, оскільки ми вважаємо неприйнятною будь-яку проблем, пов'язану навіть з одним кілометром суверенної території Республіки Вірменія".

Раніше в п'ятницю Пашинян звернувся до чинного голови Ради колективної безпеки Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), президента Таджикистану Емомалі Рахмона, в рамках реалізації положень статті 2 "Договору про колективну безпеку" від 15 травня 1992 року, дати доручення про негайне залучення механізму екстрених консультацій з метою координації позицій держав-членів ОДКБ та вжиття заходів для усунення виниклої загрози.

До ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Напередодні Пашинян офіційно підтвердив інформацію про те, що військові Азербайджану два дні тому просунулися вглиб території Вірменії біля озера Севліч у Сюнікській області.

За його словами,  військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням". 

В МЗС Азербайджан натомість заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.  

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: