Глава уряду Вірменії попросив Путіна про військову допомогу

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Владіміра Путіна щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору, йдеться в тому числі йде про військову допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

"Інформація в пресі про те, що обговорення з цього питання не було, стосується до вчорашньої телефонної розмови, в ході якого було обговорення про те, що азербайджанські війська відійдуть протягом ночі, але оскільки цього не сталося, сьогодні вранці вже офіційно звернулися до Російської Федерації", - сказав заступник спікера парламенту Вірменії, депутат правлячої фракції" Мій крок "Ален Симонян.

На питання, чому виникла необхідність також звернутися до Росії в рамках договору про взаємодопомогу, крім звернення в ОДКБ, віцеспікер відповів: "Тому що на даному етапі задіяні всі важелі і дипломатичні канали для якнайшвидшого вирішення питання, оскільки ми вважаємо неприйнятною будь-яку проблем, пов'язану навіть з одним кілометром суверенної території Республіки Вірменія".

Раніше в п'ятницю Пашинян звернувся до чинного голови Ради колективної безпеки Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), президента Таджикистану Емомалі Рахмона, в рамках реалізації положень статті 2 "Договору про колективну безпеку" від 15 травня 1992 року, дати доручення про негайне залучення механізму екстрених консультацій з метою координації позицій держав-членів ОДКБ та вжиття заходів для усунення виниклої загрози.

До ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Напередодні Пашинян офіційно підтвердив інформацію про те, що військові Азербайджану два дні тому просунулися вглиб території Вірменії біля озера Севліч у Сюнікській області.

За його словами, військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням".

В МЗС Азербайджан натомість заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна