Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава правительства Армении попросил Путина о военной помощи

Пятница, 14 мая 2021, 21:06

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу оказания помощи в соответствии с армяно-российским договором, речь в том числе идет о военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

"Информация в прессе о том, что обсуждения по данному вопросу не было, относится к вчерашнему телефонному разговору, в ходе которого было обсуждение о том, что азербайджанские войска отойдут в течение ночи, но поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации", - сказал заместитель спикера парламента Армении, депутат правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян.

На вопрос, почему возникла необходимость также обратиться к России в рамках договора о взаимопомощи, помимо обращения в ОДКБ, вице-спикер НС ответил: "Потому что на данном этапе задействованы все рычаги и дипломатические каналы для скорейшего решения вопроса, поскольку мы считаем неприемлемой любую проблему, связанную даже с одним километром суверенной территории Республики Армения".

Ранее в пятницу Пашинян обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, в рамках реализации положений статьи 2 "Договора о коллективной безопасности" от 15 мая 1992 года, дать поручение о незамедлительном задействовании механизма экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и принятия мер для устранения возникшей угрозы.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее Пашинян официально подтвердил информацию о том, что военные Азербайджана два дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.

По его словам, военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

Темы: Армения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: