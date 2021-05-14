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Глава правительства Армении попросил Путина о военной помощи

Пятница, 14 мая 2021, 21:06

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу оказания помощи в соответствии с армяно-российским договором, речь в том числе идет о военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

"Информация в прессе о том, что обсуждения по данному вопросу не было, относится к вчерашнему телефонному разговору, в ходе которого было обсуждение о том, что азербайджанские войска отойдут в течение ночи, но поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации", - сказал заместитель спикера парламента Армении, депутат правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян.

На вопрос, почему возникла необходимость также обратиться к России в рамках договора о взаимопомощи, помимо обращения в ОДКБ, вице-спикер НС ответил: "Потому что на данном этапе задействованы все рычаги и дипломатические каналы для скорейшего решения вопроса, поскольку мы считаем неприемлемой любую проблему, связанную даже с одним километром суверенной территории Республики Армения".

Ранее в пятницу Пашинян обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, в рамках реализации положений статьи 2 "Договора о коллективной безопасности" от 15 мая 1992 года, дать поручение о незамедлительном задействовании механизма экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и принятия мер для устранения возникшей угрозы.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее Пашинян официально подтвердил информацию о том, что военные Азербайджана два дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.

По его словам, военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

Темы: Армения


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