Данія послабила обмеження на поїздки

Данія перейшла до третього етапу скасування обмежень на поїздки, що означає, що туристи з країн ЄС і Шенгенської угоди тепер можуть в'їжджати в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нові правила, які набули чинності опівночі в четвер, означають, що іноземцям, які проживають в країнах ЄС і Шенгенської зони з рейтингом "помаранчевий", більше не буде потрібна "поважна причина" для в'їзду в Данію, що відкриває шлях для туристів.

Мандрівникам з "жовтих" країн, що не входять до Євросоюзу, включаючи Великобританію, також більше не знадобиться "поважна причина" для в'їзду.

Данія також підвищила поріг для кваліфікації "жовтих" країн до 50-60 випадків на 100 000 осіб за останній тиждень.

Нагадаємо, Данія з 6 травня перейшла до суттєвого послаблення карантинних обмежень, що діяли у зв’язку з епідемією коронавірусу.

З 21 травня планується дозволити компаніям поступово повертати працівників з дистанційної роботи в офіси.

З цієї дати також дозволять (теж з "паспортом здоров’я") масові заходи за участі не більше 2000 осіб надворі і з поділом на менші секції, а після 1 серпня, якщо ситуація кардинально не зміниться, будуть дозволені події до 5000 учасників.