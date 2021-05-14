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Дания ослабила ограничения на поездки

Пятница, 14 мая 2021, 21:11

Дания перешла к третьему этапу отмены ограничений на поездки, что означает, что туристы из стран ЕС и Шенгенского соглашения теперь могут въезжать в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новые правила, вступившие в силу в полночь в четверг, означают, что иностранцам, проживающим в странах ЕС и Шенгенской зоне с рейтингом "оранжевый", больше не будет нужна "уважительная причина" для въезда в Данию, что открывает путь для туристов.

Путешественникам из "желтых" стран, не входящих в Евросоюз, включая Великобританию, также больше не понадобится "уважительная причина" для въезда.

Дания также повысила порог для квалификации "желтых" стран до 50-60 случаев на 100 000 человек за последнюю неделю.

Напомним, Дания с 6 мая перешла к существенному ослаблению карантина, действовавшего в связи с эпидемией коронавируса.

С 21 мая планируется разрешить компаниям постепенно возвращать работников с дистанционной работы в офисы.

С этой даты также разрешат (тоже с "паспортом здоровья") массовые мероприятия с участием не более 2000 человек на улице и с разделением на меньшие секции, а после 1 августа, если ситуация кардинально не изменится, будут разрешены события до 5000 участников.

Темы: Даниякарантин


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