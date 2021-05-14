Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дания ослабила ограничения на поездки

Пятница, 14 мая 2021, 21:11

Дания перешла к третьему этапу отмены ограничений на поездки, что означает, что туристы из стран ЕС и Шенгенского соглашения теперь могут въезжать в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новые правила, вступившие в силу в полночь в четверг, означают, что иностранцам, проживающим в странах ЕС и Шенгенской зоне с рейтингом "оранжевый", больше не будет нужна "уважительная причина" для въезда в Данию, что открывает путь для туристов.

Путешественникам из "желтых" стран, не входящих в Евросоюз, включая Великобританию, также больше не понадобится "уважительная причина" для въезда.

Дания также повысила порог для квалификации "желтых" стран до 50-60 случаев на 100 000 человек за последнюю неделю.

Напомним, Дания с 6 мая перешла к существенному ослаблению карантина, действовавшего в связи с эпидемией коронавируса.

С 21 мая планируется разрешить компаниям постепенно возвращать работников с дистанционной работы в офисы.

С этой даты также разрешат (тоже с "паспортом здоровья") массовые мероприятия с участием не более 2000 человек на улице и с разделением на меньшие секции, а после 1 августа, если ситуация кардинально не изменится, будут разрешены события до 5000 участников.

Темы: Даниякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Дания
Дания передала Украине дроны для обнаружения мин
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: