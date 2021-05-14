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Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх до РФ країн

П'ятниця, 14 травня 2021, 21:55

Рішення Росії включити Чехію в список недружніх держав є кроком до подальшої ескалації відносин.

Про це йдеться в заяві МЗС Чехії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розглядаємо цю процедуру Російської Федерації як ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, а й з ЄС як таким і його союзниками. Більш того, це повністю суперечить Віденської конвенції про дипломатичні зносини, особливо щодо зобов'язання підписали її сторін розв'язати дипломатичним представництвам функціонувати належним чином і принципу недискримінації між державами ", - йдеться в заяві.

У МЗС заявили, що цей крок уряду Росії не змінює початкового рішення про обмеження чисельності співробітників росольства Російської Федерації в Празі.

"На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву. Ми шкодуємо, що Росія вибирає шлях конфронтації собі на шкоду, так як така міра також буде мати опосередкований вплив на можливий розвиток контактів між простими громадянами, у сфері туризму або розвитку торговельних відносин ", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав лідерів країн Європейського союзу вислати щонайменше по одному російському дипломатові на знак солідарності з Прагою в справі про вибухи на складах в Врбетіце.

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

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Теми: ЧехіяРосія
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