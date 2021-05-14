Чехия назвала шагом к эскалации внесение в список недружественных к РФ стран

Решение России включить Чехию в список недружественных государств является шагом к дальнейшей эскалации отношений.

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии, сообщает "Европейская правда".

"Мы рассматриваем эту процедуру Российской Федерации как еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно в отношении обязательства подписавших ее сторон разрешить дипломатическим представительствам функционировать должным образом и принципу недискриминации между государствами", - говорится в заявлении.

В МИДе заявили, что этот шаг правительства России не меняет первоначального решения об ограничении численности сотрудников Посольства Российской Федерации в Праге.

"В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву. Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений", - отмечается в заявлении.

Напомним, правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по меньшей мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах во Врбетице.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.