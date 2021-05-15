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В Україні створять кібервійська

Субота, 15 травня 2021, 00:25

В Раді нацбезпеки і оборони підтримали створення кібервійськ в Україні.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на "Свободі слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Ми сьогодні дійсно в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ нашій державі. І сьогодні це рішення, я можу сказати, єдине, що його підтримали всі 21 член, присутній на засіданні, одноголосно.

Я думаю що найближчим часом… через, скажімо так, короткий проміжок часу, буде указ президента".

Передісторія: РНБО на засіданні 14 травня ухвалила стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.

Теми: кібербезпекаДаніловРНБО


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