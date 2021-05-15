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В Украине создадут кибервойска

Суббота, 15 мая 2021, 00:25

В Совете нацбезопасности и обороны поддержали создание кибервойск в Украине.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на "Свободе слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск нашему государству. И сегодня это решение, я могу сказать, единственное, что его поддержали все 21 член, присутствующий на заседании, единогласно.

Я думаю, что в ближайшее врем ... через, скажем так, короткий промежуток времени, будет указ президента".

Предыстория: СНБО на заседании 14 мая принял стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.

Темы: кибербезопасностьДаниловСНБО


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