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Колишнього “зеленого берета” засудили до 15 років — він шпигував для Росії

Субота, 15 травня 2021, 07:33
Колишнього “зеленого берета” засудили до 15 років — він шпигував для Росії
nytimes.com

У США засудили колишнього "зеленого берета" Пітера Деббінса, який розголошував військові секрети для Росії протягом 15 років.

Джерело: AP

Деталі: Деббінс був засуджений до 15 років та 8 місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Адвокати наполягали на п’яти роках, стверджуючи, що Деббінс завдав мінімальної шкоди і що російські агенти шантажували Деббінса, погрожуючи оприлюднити дані про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Натомість прокурори домагалися 17-річного терміну. Вони заявили, що Деббінс ніколи не розповідав ФБР про шантаж протягом 20 годин співбесід. Вони сказали, що він сфабрикував виправдання і що його первісне пояснення своїх мотивів набагато більш імовірне: що він був засмучений своїм перебуванням в армії і вважав себе "вірним сином Росії".

Деббінс на п'ятничних слуханнях наголосив, що  він став жертвою ГРУ, російської розвідки.

У листопаді Деббінс визнав себе винним в порушенні федерального закону про шпигунство. AP зазначає, що його співпраця з російською розвідкою почалася в 1996 році під час візиту в Росію.

У рукописному визнанні, поданому в суд, Деббінс написав, що в 1997 році він дав російській розвідці підписану заяву, в якій йшлося, що "я хочу служити Росії". Він пояснив, що хотів звільнити росіян від деспотичного уряду.

У наступні роки він надав докладну інформацію про діяльність свого підрозділу спецназу за кордоном і імена товаришів по спецназу.

Деббінс на той час він письмово зобов'язався служити росіянам і отримав кодове ім'я "Ікар Лісників". У 2008 році він побував в Росії і надав розвідникам інформацію про діяльність колишнього спецназу в Грузії і Азербайджані.

Деббінс отримав номінальну плату за свою інформацію, хоча спочатку він відмовився від пропозиції про виплату 1000 доларів готівкою. Згідно з обвинувальним висновком, на одній із зустрічей з російською розвідкою він узяв як оплату пляшку коньяку і російську військову форму.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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