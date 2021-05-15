Бывшего "зеленого берета" приговорили к 15 годам — он шпионил для России

В США осудили бывшего "зеленого берета" Питера Деббинса, который разглашал военные секреты для России в течение 15 лет.

Источник: AP

Детали: Деббинс был приговорен к 15 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Адвокаты настаивали на пяти годах, утверждая, что Деббинс нанес минимальный вред и российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая обнародовать данные о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Зато прокуроры добивались 17-летнего срока. Они заявили, что Деббинс никогда не рассказывал ФБР о шантаже в течение 20 часов собеседований. Они сказали, что он сфабриковал оправдание и его первоначальное объяснение своих мотивов гораздо более вероятно: что он был расстроен своим пребыванием в армии и считал себя "верным сыном России".

Деббинс на пятничных слушаниях отметил, что он стал жертвой ГРУ, российской разведки.

В ноябре Деббинс признал себя виновным в нарушении федерального закона о шпионаже. AP отмечает, что его сотрудничество с российской разведкой началась в 1996 году во время визита в Россию.

В рукописном признании, поданном в суд, Деббинс написал, что в 1997 году он дал российской разведке подписанное заявление, в котором говорилось, что "я хочу служить России". Он пояснил, что хотел освободить россиян от деспотического правительства.

В последующие годы он предоставил подробную информацию о деятельности своего подразделения спецназа за рубежом и имена товарищей по спецназу.

Деббинс в то время он письменно обязался служить россиянам и получил кодовое имя "Икар Лесников". В 2008 году он побывал в России и предоставил разведчикам информацию о деятельности бывшего спецназа в Грузии и Азербайджане.

Деббинс получил номинальную плату за свою информацию, хотя сначала он отказался от предложения о выплате 1000 долларов наличными. Согласно обвинительному заключению, на одной из встреч с российской разведкой он взял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму.