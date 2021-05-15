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Окупанти 11 разів порушували “тишу”, українські військові стріляли у відповідь

Субота, 15 травня 2021, 07:53

14 травня російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ за немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Гнутового ворог використав артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар’їнки –  протитанкові гармати.

Неподалік Водяного та Новгородського противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине – ще й з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Катеринівки – ще й з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Новотошківського окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів  та стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

Крім того, станом на 7 ранку 15 травня зафіксовано 2 порушення режиму "тиші": неподалік Гладосового та Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


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