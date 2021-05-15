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Оккупанты 11 раз нарушали "тишину", украинские военные стреляли в ответ

Суббота, 15 мая 2021, 07:53

14 мая российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ по нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки.

Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра.

Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Катериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Новотошковского оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Сообщается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

Кроме того, по состоянию на 7 утра 15 мая зафиксировано 2 нарушения режима "тишины": неподалеку Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия


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