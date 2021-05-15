Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты 11 раз нарушали "тишину", украинские военные стреляли в ответ

Суббота, 15 мая 2021, 07:53
Оккупанты 11 раз нарушали тишину, украинские военные стреляли в ответ

14 мая российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ по нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки.

Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра.

Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Катериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Новотошковского оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Сообщается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

Кроме того, по состоянию на 7 утра 15 мая зафиксировано 2 нарушения режима "тишины": неподалеку Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
война
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
МИД Китая об ударе по Одессе: В генконсульстве выбило часть стены и окна
Глава МВД назвал официальное количество погибших от разрушения Каховской ГЭС
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: