За два тижні в Україні потонули 43 людини, з них троє дітей

З початку травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

Зокрема, на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження.

На Київщині цього ж дня на р. Дніпро в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження.

А в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з р. Інгул.

Рятувальники зазначають, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується на "диких" місцях відпочинку.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено: