За два тижні в Україні потонули 43 людини, з них троє дітей
Субота, 15 травня 2021, 09:19
З початку травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей.
Джерело: ДСНС
Деталі: Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.
Зокрема, на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження.
На Київщині цього ж дня на р. Дніпро в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження.
А в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з р. Інгул.
Рятувальники зазначають, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується на "диких" місцях відпочинку.
ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
Українська правда