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За два тижні в Україні потонули 43 людини, з них троє дітей

Субота, 15 травня 2021, 09:19
За два тижні в Україні потонули 43 людини, з них троє дітей
фото ДСНС

З початку травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

Зокрема, на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження.

На Київщині цього ж дня на р. Дніпро в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження.

А в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з р. Інгул.

Рятувальники зазначають, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується на "диких" місцях відпочинку.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

  • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
  • купатися наодинці;
  • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
  • вживати спиртні напої до та під час купання;
  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
  • купання дітей без супроводу дорослих.

Українська правда
Теми: водаДСНС
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