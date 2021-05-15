За две недели в Украине утонули 43 человека, из них трое детей
Суббота, 15 мая 2021, 09:19
С начала мая в Украине утонули 43 человека, из которых трое детей.
Источник: ГСЧС
Детали: Только 14 мая на водоемах погибли три человека.
В частности, в Винницкой области, в с. Пляцина Барского района во время купания в пруду утонул мальчик 2008 года рождения.
В Киевской области в этот же день на р. Днепр в Переяславе утонул мужчина 1955 года рождения.
А в Николаеве водолазы изъяли утопленника 1963 года с р. Ингул.
Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется на "диких" местах отдыха.
ГСЧС напоминает, что во время отдыха у воды запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться в одиночестве;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
- плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Украинская правда