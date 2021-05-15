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За две недели в Украине утонули 43 человека, из них трое детей

Суббота, 15 мая 2021, 09:19
фото ГСЧС

С начала мая в Украине утонули 43 человека, из которых трое детей.

Источник: ГСЧС

Детали: Только 14 мая на водоемах погибли три человека.

В частности, в Винницкой области, в с. Пляцина Барского района во время купания в пруду утонул мальчик 2008 года рождения.

В Киевской области в этот же день на р. Днепр в Переяславе утонул мужчина 1955 года рождения.

А в Николаеве водолазы изъяли утопленника 1963 года с р. Ингул.

Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется на "диких" местах отдыха.

ГСЧС напоминает, что во время отдыха у воды запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
  • плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Украинская правда
Темы: водаГСЧС


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