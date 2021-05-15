За две недели в Украине утонули 43 человека, из них трое детей

С начала мая в Украине утонули 43 человека, из которых трое детей.

Источник: ГСЧС

Детали: Только 14 мая на водоемах погибли три человека.

В частности, в Винницкой области, в с. Пляцина Барского района во время купания в пруду утонул мальчик 2008 года рождения.

В Киевской области в этот же день на р. Днепр в Переяславе утонул мужчина 1955 года рождения.

А в Николаеве водолазы изъяли утопленника 1963 года с р. Ингул.

Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется на "диких" местах отдыха.

ГСЧС напоминает, что во время отдыха у воды запрещено: