Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За две недели в Украине утонули 43 человека, из них трое детей

Суббота, 15 мая 2021, 09:19
За две недели в Украине утонули 43 человека, из них трое детей
фото ГСЧС

С начала мая в Украине утонули 43 человека, из которых трое детей.

Источник: ГСЧС

Детали: Только 14 мая на водоемах погибли три человека.

В частности, в Винницкой области, в с. Пляцина Барского района во время купания в пруду утонул мальчик 2008 года рождения.

В Киевской области в этот же день на р. Днепр в Переяславе утонул мужчина 1955 года рождения.

А в Николаеве водолазы изъяли утопленника 1963 года с р. Ингул.

Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется на "диких" местах отдыха.

ГСЧС напоминает, что во время отдыха у воды запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
  • плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Украинская правда
Темы: водаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
вода
Тарифы горят: водоканалы говорят, что протянут еще 2-3 месяца
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: