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П'яний водій наїхав на групу підлітків: є загиблий і постраждалі

Субота, 15 травня 2021, 09:33
П'яний водій наїхав на групу підлітків: є загиблий і постраждалі
фото поліції

На Луганщині внаслідок наїзду автомобіля на чотирьох підлітків один з них загинув, троє госпіталізовані.

Джерело: поліція Луганської області

Деталі: 14 травня о 22.51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Містки, на вул. Покровській, неподалік будинку 58, трапилась ДТП з травмованими.

Поліцейські встановили, що 34-річний мешканець с. Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив наїзд на чотирьох підлітків мешканців с. Містки, які йшли по проїжджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Ще троє підлітків – 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчата – госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них перебуває в реанімації у важкому стані.

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Українська правда

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Теми: Луганська областьДТПдіти
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