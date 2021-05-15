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Пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибший и пострадавшие

Суббота, 15 мая 2021, 09:33
фото полиции

В Луганской области в результате наезда автомобиля на четырех подростков один из них погиб, трое госпитализированы.

Источник: полиция Луганской области

Детали: 14 мая в 22.51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в с. Мистки, на ул. Покровской, недалеко от дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Полицейские установили, что 34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков жителей с. Мистки, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков – 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девушки – госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Украинская правда
Темы: Луганская областьДТПдети


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