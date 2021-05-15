Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибший и пострадавшие

Суббота, 15 мая 2021, 09:33
Пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибший и пострадавшие
фото полиции

В Луганской области в результате наезда автомобиля на четырех подростков один из них погиб, трое госпитализированы.

Источник: полиция Луганской области

Детали: 14 мая в 22.51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в с. Мистки, на ул. Покровской, недалеко от дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Полицейские установили, что 34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков жителей с. Мистки, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков – 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девушки – госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьДТПдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Луганская область
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб
Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: