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НАТО зволікає з членством України через страх перед агресією РФ - Вершбоу

Субота, 15 травня 2021, 10:23
НАТО зволікає з членством України через страх перед агресією РФ - Вершбоу

Члени НАТО не поспішають надавати Україні членство в Альянсі, побоюючись спровокувати нову агресію з боку Росії.

Про це заявив почесний член Атлантичної Ради, заступник Генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу форуму.

"Члени НАТО постійно повторюють обіцянку, яку дали в 2008-му стосовно того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО в майбутньому, але вони не мають особливого бажання рухатися вперед, побоюючись спровокувати нову агресію з боку Росії", - сказав він.

На думку Вершбоу, саме вагання НАТО і брак єдності додало Росії сміливості в її діях.

"Але є й ті, хто вважає, що невдало сформульоване рішення саміту, а саме однозначна обіцянка членства, спровокувало Росію, і ми повинні бути обережнішими сьогодні. Я ж гадаю, що більшою помилкою була нездатність зробити так, щоб Росія заплатила високу ціну за свою агресію проти Грузії у 2008 році, і це могло безпосередньо сприяти тому, що сталося і в 2014-му", - наголосив він.

Вершбоу додав, що невпевненість членів Альянсу дає Росії помилкове відчуття того, що вона має право вето на євроатлантичне майбутнє України і Грузії шляхом окупації частини їхньої території.

Водночас Александр Вершбоу підтримав дії України, яка хоче від НАТО виконання даних обіцянок.

"Україна повинна спонукати адміністрацію Байдена, аби вплинути на решту країн Альянсу, щоб політика відкритих дверей залишалася частиною оновленої політики Альянсу", - сказав він.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО наступного місяця буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосія
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