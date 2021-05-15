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НАТО не спешит с членством Украины из-за страха перед агрессией РФ - Вершбоу

Суббота, 15 мая 2021, 10:23
НАТО не спешит с членством Украины из-за страха перед агрессией РФ - Вершбоу

НАТО не спешит предоставлять Украине членство в Альянсе, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России.

Об этом заявил почетный член Атлантического Совета, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу форума.

"Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", - сказал он.

По мнению Вершбоу, именно колебания НАТО и недостаток единства добавили России смелости в ее действиях.

"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня. Я думаю, что большей ошибкой была неспособность сделать так, чтобы Россия заплатила высокую цену за свою агрессию против Грузии в 2008 году, и это могло непосредственно способствовать тому, что произошло и в 2014-м", - подчеркнул он.

Вершбоу добавил, что неуверенность членов дает России ложное чувство того, что она имеет право вето на евроатлантическое будущее Украины и Грузии путем оккупации части их территории.

В то же время Александр Вершбоу поддержал действия Украины, которая хочет от НАТО выполнения данных обещаний.

"Украина должна побудить администрацию Байдена, чтобы повлиять на остальные страны Альянса, чтобы политика открытых дверей оставалась частью обновленной политики Альянса", - сказал он.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО в следующем месяце будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcия
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