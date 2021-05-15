Україна очікує, що ЄС перегляне політику сусідства – Стефанішина

Україна очікує, що Європейський Союз невдовзі перегляне політику сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи.

Джерело: віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, повідомляє пресслужба форуму

Пряма мова: "Ми очікуємо, що в 2022 році Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи; що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України і Молдови, країн, які прагнуть членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення"

Деталі: Стефанішина зазначила, що Україна є першою країною Східної Європи, що розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

"Йдеться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який було розпочато в останні роки з такими країнами Східної Європи, як Україна", - сказала віцепрем'єр.

За її словами, Україна має покроковий підхід щодо інтеграції з ЄС.

"Ми добре рухаємося вперед у виконанні Угоди про асоціацію стосовно зближення законодавства, стосовно економічної інтеграції, використання економічного потенціалу двосторонніх відносин. Маємо добрий поступ щодо синхронізації політики та конвергенції сектора безпеки і оборони. Але спільно з Європейським Союзом ми серйозно відстаємо в питаннях вироблення нової стратегії ЄС щодо України", - сказала Стефанішина.

Вона також заявила, що Україна наполягає на виконанні обіцянки, даної у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО, щодо членства нашої країни в Альянсі.

"Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ", - додала віцепрем’єр.

Стефанішина підкреслила, що НАТО має продемонструвати, що Росія не має права вето в Альянсі.