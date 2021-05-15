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Украина ожидает, что ЕС пересмотрит политику соседства – Стефанишина

Суббота, 15 мая 2021, 10:39

Украина ожидает, что Европейский Союз вскоре пересмотрит политику соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн дискуссии Киевского форума, сообщает пресс-служба форума

Прямая речь: "Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения".

Детали: Стефанишина отметила, что Украина является первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе к внутреннему рынку Европейского Союза.

"Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", - сказала вице-премьер.

По ее словам, Украина имеет пошаговый подход к интеграции с ЕС.

"Мы хорошо двигаемся вперед в выполнении Соглашения об ассоциации относительно сближения законодательства в отношении экономической интеграции, использования экономического потенциала двусторонних отношений. Есть хороший прогресс по синхронизации политики и конвергенции сектора безопасности и обороны. Но вместе с Европейским Союзом мы серьезно отстаем в вопросах выработки новой стратегии ЕС относительно Украины", - сказала Стефанишина.

Она также заявила, что Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства нашей страны в Альянсе.

"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что НАТО должна продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в Альянсе.

Темы: ЕС


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