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ЄС відреагував на переміщення військ Азербайджану на вірменському кордоні

Субота, 15 травня 2021, 11:46
ЄС відреагував на переміщення військ Азербайджану на вірменському кордоні

Європейський Союз уважно стежить за тривожними подіями на кордоні між Вірменією та Азербайджаном.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій 14 травня, повідомляє "Європейська правда".

Боррель поінформував, що від його імені генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно в четвер розмовляв з главами МЗС Вірменії та Азербайджану, закликавши обидві сторони проявити максимальну стриманість і знизити ескалацію конфлікту. 

Спеціальний представник ЄС Тойво Клаар також підтримував контакти з чинним головуванням ОБСЄ з цього приводу.

"Делімітація та демаркація кордонів повинні вирішуватися шляхом переговорів в інтересах безпеки місцевого населення. Ми вітаємо триваючі контакти на технічному рівні між двома сторонами. ЄС продовжує підтримувати всеосяжне врегулювання конфлікту і закликає обидві країни шукати мирні рішення, зберігаючи стабільність в регіоні", - заявив Боррель.

Нагадаємо, в.о прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Він назвав це "диверсійним просуванням". 

Пашинян звернувся до президента Росії Владіміра Путіна щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору, йдеться в тому числі йде про військову допомогу.

В МЗС Азербайджан у свою чергу заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.  

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСАзербайджанВірменія
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