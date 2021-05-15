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ЕС отреагировал на перемещение войск Азербайджана на армянской границе

Суббота, 15 мая 2021, 11:46

Европейский Союз внимательно следит за тревожными событиями на границе между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном 14 мая, сообщает "Европейская правда".

Боррель сообщил, что от его имени генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино в четверг разговаривал с главами МИД Армении и Азербайджана, призвав обе стороны проявить максимальную сдержанность и снизить эскалацию конфликта.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар также поддерживал контакты с действующим председательством ОБСЕ по этому поводу.

"Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами. ЕС продолжает поддерживать всеобъемлющее урегулирование конфликта и призывает обе страны искать мирные решения, сохраняя стабильность в регионе", - заявил Боррель.

Напомним, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Он назвал это "диверсионным продвижением".

Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину о предоставлении помощи в соответствии с армяно-российским договором, в том числе речь идет о военной помощи.

В МИД Азербайджан в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.

Темы: ЕСАзербайджанАрмения


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