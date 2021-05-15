Через кілька годин Україну накриють грози

У суботу в західних, північних та центральних областях очікуються грози.

Джерело: ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "15 травня у найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби, у західних, північних та центральних областях грози.

У Києві та Київській області, в найближчі 1-3 години, до кінця доби 15 травня гроза".

Деталі: Крім того, 15-16 травня у більшості районів південних, західних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.