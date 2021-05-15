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Через несколько часов Украину накроют грозы

Суббота, 15 мая 2021, 12:04
Через несколько часов Украину накроют грозы

В субботу в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "15 мая в ближайшие 1-3 часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы.

В Киеве и Киевской области, в ближайшие 1-3 часа, до конца суток 15 мая гроза".

Детали: Кроме того, 15-16 мая в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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