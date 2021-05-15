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ЄС звинуватив РФ у підриві відносин через список недружніх країн

Субота, 15 травня 2021, 12:37

ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав. 

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення російського уряду про "держави, що здійснюють недружні дії" - це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією", - написав Мішель у своєму Twitter.

Він заявив, що ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.

Відносини між Росіє та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів. 

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

Теми: ЄСРосія


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