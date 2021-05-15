ЄС звинуватив РФ у підриві відносин через список недружніх країн

ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення російського уряду про "держави, що здійснюють недружні дії" - це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією", - написав Мішель у своєму Twitter.

Він заявив, що ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.

Відносини між Росіє та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів.

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

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