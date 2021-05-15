Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС обвинил РФ в подрыве отношений из-за списка недружественных стран

Суббота, 15 мая 2021, 12:37
ЕС обвинил РФ в подрыве отношений из-за списка недружественных стран

ЕС считает очередным шагом к эскалации, который подрывает дипломатические отношения, решение России составить список недружественных иностранных государств.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия" - это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией", - написал Мишель в своем Twitter.

Он заявил, что ЕС призывает Россию полностью выполнять Венскую конвенцию.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило  возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.

Чехия назвала шагом к эскалации внесения в список недружественных России стран.

Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились из-за дела взрывов на складах вооружения в Врбетице в 2014 году. Чехия обвинила российских агентов в организации взрывов.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании – OCCRP
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: