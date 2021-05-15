ЕС обвинил РФ в подрыве отношений из-за списка недружественных стран

ЕС считает очередным шагом к эскалации, который подрывает дипломатические отношения, решение России составить список недружественных иностранных государств.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия" - это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией", - написал Мишель в своем Twitter.

Он заявил, что ЕС призывает Россию полностью выполнять Венскую конвенцию.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.

Чехия назвала шагом к эскалации внесения в список недружественных России стран.

Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились из-за дела взрывов на складах вооружения в Врбетице в 2014 году. Чехия обвинила российских агентов в организации взрывов.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

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