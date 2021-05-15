Зеленський: Україна обов’язково буде в ЄС

Президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи заявив, що Україна обов'язково буде в Європейському Союзі.

Про це президент написав в суботу 15 травня у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. 🇺🇦 обов’язково буде в #EU 🇪🇺 pic.twitter.com/U2xxWKj9bx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

"Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в Європейському Союзі", - заявив Зеленський.

Днями Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

День Європи відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року.

Читайте також: 17 років самотності: чому Україна святкує День Європи окремо від країн ЄС