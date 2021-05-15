Зеленский: Украина обязательно будет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы заявил, что Украина обязательно будет в Европейском Союзе.

Об этом президент написал в субботу 15 мая в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. 🇺🇦 обов’язково буде в #EU 🇪🇺 pic.twitter.com/U2xxWKj9bx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доводим ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе ", - заявил Зеленский.

На днях Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

День Европы отмечается 5 мая Советом Европы и 9 мая Европейским Союзом, а также официально в Украине ежегодно в третью субботу мая с 2003 года.

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