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Зеленский: Украина обязательно будет в ЕС

Суббота, 15 мая 2021, 13:20
Зеленский: Украина обязательно будет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы заявил, что Украина обязательно будет в Европейском Союзе.

Об этом президент написал в субботу 15 мая в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доводим ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе ", - заявил Зеленский.

На днях Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

День Европы отмечается 5 мая Советом Европы и 9 мая Европейским Союзом, а также официально в Украине ежегодно в третью субботу мая с 2003 года.

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Темы: ЗеленскийЕС
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