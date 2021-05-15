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У МЗС відповіли Путіну на "антиросію"

Субота, 15 травня 2021, 13:28
У МЗС відповіли Путіну на антиросію

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що розмова про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в Україні.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу

Дослівно: "Розмова про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі. Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін.

Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "руского міра" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України в сучасну європейську демократичну державу".

Деталі: Він підкреслив, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним, тому Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Зокрема, це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі.

"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголосив Ніколенко.

Що передувало: 14 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що Україну перетворюють на "антиросію".

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСПутінРосія
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