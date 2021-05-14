Україну перетворюють на "антиросію" – Путін
П'ятниця, 14 травня 2021, 14:58
Президент Росії Володимир Путін заявив, що невідомі намагаються нібито перетворити Україну на антипод Росії.
Джерело: Путін на нараді з членами Ради безпеки
Пряма мова Путіна: "Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь "антиросію", в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації".
Деталі: Путін також прокоментував ситуацію зі своїм кумом, главою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
Він каже, що "західні партнери ніяк не реагують" на це, а саму підозру Медведчуку назвав "очевидною зачисткою політичного поля".
Що було раніше:
- Наприкінці березня Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" почала стягувати війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму. Крім того, Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилювала контроль за військовим майном в ОРДЛО.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
- США і лідери багатьох європейських країн закликали Росію знизити градус напруги та відвести війська.
- 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відзначав, що говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України, рано.
Українська правда