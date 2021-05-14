Президент Росії Володимир Путін заявив, що невідомі намагаються нібито перетворити Україну в антипод Росії.

Джерело: Путін на нараді з членами Ради безпеки

Пряма мова Путіна: "Судячи з усього, і це дуже сумно, Україна повільно, але вірно, перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь антиросію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої ​​з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації".

Деталі: Путін також прокоментував ситуацію зі своїм кумом, главою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Він каже, що "західні партнери ніяк не реагують" на це, а саму підозру Медведчуку назвав "очевидною зачисткою політичного поля".

Що було раніше: У Кремлі повідомили, що дивляться, як розвивається ситуація навколо Медведчука, але не збираються втручатися.