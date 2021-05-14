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Україну перетворюють на "антиросію" – Путін

П'ятниця, 14 травня 2021, 14:58
Україну перетворюють на антиросію – Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що невідомі намагаються нібито перетворити Україну на антипод Росії.

Джерело: Путін на нараді з членами Ради безпеки

Пряма мова Путіна: "Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь "антиросію", в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої ​​з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації".

Деталі: Путін також прокоментував ситуацію зі своїм кумом, главою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Він каже, що "західні партнери ніяк не реагують" на це, а саму підозру Медведчуку назвав "очевидною зачисткою політичного поля".

Що було раніше:

  • Наприкінці березня Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" почала стягувати війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму. Крім того, Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилювала контроль за військовим майном в ОРДЛО.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • США і лідери багатьох європейських країн закликали Росію знизити градус напруги та відвести війська. 
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму. 
  • Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відзначав, що говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України, рано.

Українська правда

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Теми: УкраїнаПутін
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