Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф скасував запланований на суботу візит до Відня для зустрічі з міністром закордонних справ Александром Шалленбергом.
Про це повідомляють численні австрійські ЗМІ, серед яких Der Standard, пише "Європейська правда".
У п'ятницю федеральна канцелярія і міністерство закордонних справ підняли ізраїльський прапор на тлі недавнього конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
У МЗС Австрії висловили жаль з приводу рішення іранського міністра скасувати візит, однак підкреслили, що переговори з питання повного відновлення ядерної угоди з Іраном, які відбуваються з квітня у Відні, від цього не постраждають.
Нагадаємо, у Німеччині на тлі нинішнього загострення палестино-ізраїльського протистояння прокотилась хвиля акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру.
Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.