Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля

Суббота, 15 мая 2021, 13:51
Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф отменил запланированный на субботу визит в Вену для встречи с министром иностранных дел Александром Шалленбергом.

Об этом сообщают многочисленные австрийские СМИ, среди которых Der Standard, пишет "Европейская правда".

В пятницу федеральная канцелярия и министерство иностранных дел подняли израильский флаг на фоне недавнего конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой ХАМАС.

В МИД Австрии выразили сожаление по поводу решения иранского министра отменить визит, однако подчеркнули, что переговоры по вопросу полного восстановления ядерной сделки с Ираном, которые проходят с апреля в Вене, от этого не пострадают.

Напомним, в Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния прокатилась волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько арабских семей из Восточного Иерусалима.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИранАвстрияИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: