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Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля

Суббота, 15 мая 2021, 13:51

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф отменил запланированный на субботу визит в Вену для встречи с министром иностранных дел Александром Шалленбергом.

Об этом сообщают многочисленные австрийские СМИ, среди которых Der Standard, пишет "Европейская правда".

В пятницу федеральная канцелярия и министерство иностранных дел подняли израильский флаг на фоне недавнего конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой ХАМАС.

В МИД Австрии выразили сожаление по поводу решения иранского министра отменить визит, однако подчеркнули, что переговоры по вопросу полного восстановления ядерной сделки с Ираном, которые проходят с апреля в Вене, от этого не пострадают.

Напомним, в Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния прокатилась волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько арабских семей из Восточного Иерусалима.

Темы: ИранАвстрияИзраиль


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