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Фонтани Києва почали роботу, але один вже відключили

Субота, 15 травня 2021, 14:08
фото з сайту КМДА

15 травня о 12:00 усі столичні фонтани розпочали роботу, однак у фонтан на Контрактовій площі невідомі налили миючий засіб, тому його довелося відключити.

Джерело: КМДА

Пряма мова директорки КП "Київводфонд" Світлани Козловської: "Сьогодні розпочали свою роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу".

Деталі: Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Разом з тим, як повідомили у КП по утриманню зелених насаджень Подільського району КО "Київзеленбуд", фонтан на Контрактовій площі довелося відключити, бо невідомі налили туди миючий засіб.

 

Фахівцям необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй, що призведе до втрати ресурсів КП та часу працівників.

Українська правда
Теми: Київвода


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