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Фонтаны Киева начали работу, но один уже отключили

Суббота, 15 мая 2021, 14:08
фото с сайта КГГА

15 мая в 12:00 все столичные фонтаны начали работу, однако в фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство, поэтому его пришлось отключить.

Источник: КГГА

Прямая речь директора КП "Киевводфонд" Светланы Козловской: "Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Независимости, на улице Крещатик, 25, ул. Большая Васильковская, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала".

Детали: Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая, в связи с карантинными ограничениями.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Вместе с тем, как сообщили в КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района КО "Киевзеленстрой", фонтан на Контрактовой площади пришлось отключить, потому что неизвестные налили туда моющее средство.

 

Специалистам необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к потере ресурсов КП и времени работников.

Украинская правда
Темы: Киеввода


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