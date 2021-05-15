Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко розповів, як і коли освітяни можуть вакцинуватися від COVID

Субота, 15 травня 2021, 14:50
Ляшко розповів, як і коли освітяни можуть вакцинуватися від COVID

Приблизно з 24 травня в Україні почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та вакцинувати нею всіх працівників освіти.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Деталі: Вакцина Pfizer надходитиме чотирма поставками з 18 травня. Її поставлять на національний склад, після чого розвезуть у регіони.

Загальна кількість доз під час чотирьох поставок – понад 473 тисячі. Більшість, понад 378 тисяч доз, піде для працівників освіти – як вчителів, так і, наприклад, бухгалтерів. 

Інші приблизно 100 тисяч доз підуть на щеплення для людей, які отримали першу дозу вакцини під час першого та другого етапу вакцинації. Це зокрема медики, військові, люди віком понад 80 років. 

Ляшко повідомив, що станом на 15 травня в Україні провакциновано вже 60 163 освітянина. З них 21 922 тих, хто працюватиме під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Санлікар також повідомив, як освітянам записатися на вакцинацію.

Працівник закладу освіти має повідомити про своє бажання вакцинуватися від COVID керівнику закладу освіти, який складає списки.

Якщо список на вакцинацію вже складений, керівник освітнього закладу має повідомити регіональному координатору про зміни в кількості вакцин, які заклад хоче отримати.

Школа чи садочок має самостійно підготувати приміщення для вакцинації та скласти графік для працівників. Після цього до закладу приїздить мобільна бригада та вакцинує всіх, хто записався.

Схема подачі списків на вакцинацію для керівників освіти:

  • школи, дитячі садки та позашкільні навчальні заклади передають списки на вакцинацію до органу управління освіти, орган – до ОДА, ОДА – регіональному координатору 
  • профтехучилища – до ОДА – ОДА до регіонального координатора 
  • університети – до ОДА – ОДА до регіонального координатора

Якщо вчитель записався на вакцинацію в "Дії" як звичайний громадянин, він однаково має повідомити про своє рішення керівнику закладу освіти та потрапити в список на організовану вакцинацію.

Логіка вакцинування освітян саме зараз в тому, щоб провести щеплення до літа, коли більшість працівників освіти піде у відпустку. Таким чином освітяни мають завершити вакцинацію до осені, коли почнеться новий навчальний семестр.

Ольга Кириленко, УП
Теми: вакцинаціяосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: