Ляшко розповів, як і коли освітяни можуть вакцинуватися від COVID

Приблизно з 24 травня в Україні почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та вакцинувати нею всіх працівників освіти.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Деталі: Вакцина Pfizer надходитиме чотирма поставками з 18 травня. Її поставлять на національний склад, після чого розвезуть у регіони.

Загальна кількість доз під час чотирьох поставок – понад 473 тисячі. Більшість, понад 378 тисяч доз, піде для працівників освіти – як вчителів, так і, наприклад, бухгалтерів.

Інші приблизно 100 тисяч доз підуть на щеплення для людей, які отримали першу дозу вакцини під час першого та другого етапу вакцинації. Це зокрема медики, військові, люди віком понад 80 років.

Ляшко повідомив, що станом на 15 травня в Україні провакциновано вже 60 163 освітянина. З них 21 922 тих, хто працюватиме під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Санлікар також повідомив, як освітянам записатися на вакцинацію.

Працівник закладу освіти має повідомити про своє бажання вакцинуватися від COVID керівнику закладу освіти, який складає списки.

Якщо список на вакцинацію вже складений, керівник освітнього закладу має повідомити регіональному координатору про зміни в кількості вакцин, які заклад хоче отримати.

Школа чи садочок має самостійно підготувати приміщення для вакцинації та скласти графік для працівників. Після цього до закладу приїздить мобільна бригада та вакцинує всіх, хто записався.

Схема подачі списків на вакцинацію для керівників освіти:

школи, дитячі садки та позашкільні навчальні заклади передають списки на вакцинацію до органу управління освіти, орган – до ОДА, ОДА – регіональному координатору

профтехучилища – до ОДА – ОДА до регіонального координатора

університети – до ОДА – ОДА до регіонального координатора

Якщо вчитель записався на вакцинацію в "Дії" як звичайний громадянин, він однаково має повідомити про своє рішення керівнику закладу освіти та потрапити в список на організовану вакцинацію.

Логіка вакцинування освітян саме зараз в тому, щоб провести щеплення до літа, коли більшість працівників освіти піде у відпустку. Таким чином освітяни мають завершити вакцинацію до осені, коли почнеться новий навчальний семестр.